У мзс білорусі викликали посла України через "інцидент" із ракетою

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"Сьогодні силами ППО білорусі було збито над територією білорусі українську ракету комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент. І білоруська сторона максимально серйозно до цього питання ставиться. У зв'язку з цим сьогодні в мзс білорусі був викликаний посол України Ігор Кизим, якому було заявлено рішучий протест. Ми зажадали, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягла до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів. Які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх", - сказав Анатолій Глаз.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи українська сторона визнала факт інциденту, представник мзс білорусі сказав: "Залишиться (ця інформація - ред.) за стінами місця, де вручалася нота".

Анатолій Глаз також відповів на запитання, чи оголошувався хтось із українських дипломатів персонами нон грата. "Ні, сьогодні мова про це не йшла", - сказав він.

Раніше

білорусь заявила, що вона нібито збила українську ракету С-300.