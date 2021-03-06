В Мьянме продолжаются протесты: силовики не прекращают разгон акций на фоне реакции с ООН

Какая ситуация в стране

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.

За время протестов в Мьянме арестованы более 1700 человек, в том числе 29 журналистов.

По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих - не менее 38 только в среду, 3 марта.

Международная реакция на убийства протестующих

"Что еще мы можем позволить военным Мьянмы? Очень важно, чтобы этот совет был решительным и последовательным в привлечении внимания к силам безопасности и твердо стоял на стороне народа Мьянмы в поддержку четких результатов ноябрьских выборов", - заявила на закрытом заседании Совета безопасности ООН специальный посланник Кристин Шранер Бургенер.

США и некоторые другие западные страны ввели санкции против военных страны. В свою очередь спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс призвал к глобальному эмбарго на поставки оружия и целевым экономическим санкциям.

"Применение насилия против народа Мьянмы должно прекратиться немедленно", - заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он призывает немедленно восстановить демократию и освободить Аун Сан Су Чжи и других пленных.

В Сиднее несколько сотен человек вышли на акцию солидарности с протестующими в Мьянме, они поднимают три пальца - знак, который стал символом сопротивления по всей Мьянме.

"Мы хотели бы призвать правительство Австралии тесно сотрудничать с правительствами США, Великобритании и ЕС и принять решительные меры против этих военных диктаторов Мьянмы", - сказал организатор протеста Тейн Мо Он.

Осквернение могилы лидера протестов

В пятницу, 5 марта, в Мандалае представители власти, как указано, вскрыли могилу 19-летней девушки Кьялы Син (Ангел, как ее назвали в народе), которая стала иконой протестного движения. Она была застрелена военными в футболке с надписью "Все будет хорошо".

Очевидец событий рассказал, что тело было изъято, исследованы и возвращено, а могилу снова закрыто.

Представитель военного ведомства не ответил на звонки журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.