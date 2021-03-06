В Мьянме продолжаются протесты: силовики не прекращают разгон акций на фоне реакции с ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Силовики в Мьянме вновь применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона акции протеста в Янгоне в субботу, всего через несколько часов после того, как специальный посланник ООН призвал Совбез ООН принять меры против правящей хунты за убийства протестующих. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Какая ситуация в стране
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.
1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.
За время протестов в Мьянме арестованы более 1700 человек, в том числе 29 журналистов.
По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих - не менее 38 только в среду, 3 марта.
Международная реакция на убийства протестующих
"Что еще мы можем позволить военным Мьянмы? Очень важно, чтобы этот совет был решительным и последовательным в привлечении внимания к силам безопасности и твердо стоял на стороне народа Мьянмы в поддержку четких результатов ноябрьских выборов", - заявила на закрытом заседании Совета безопасности ООН специальный посланник Кристин Шранер Бургенер.
США и некоторые другие западные страны ввели санкции против военных страны. В свою очередь спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс призвал к глобальному эмбарго на поставки оружия и целевым экономическим санкциям.
"Применение насилия против народа Мьянмы должно прекратиться немедленно", - заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он призывает немедленно восстановить демократию и освободить Аун Сан Су Чжи и других пленных.
В Сиднее несколько сотен человек вышли на акцию солидарности с протестующими в Мьянме, они поднимают три пальца - знак, который стал символом сопротивления по всей Мьянме.
"Мы хотели бы призвать правительство Австралии тесно сотрудничать с правительствами США, Великобритании и ЕС и принять решительные меры против этих военных диктаторов Мьянмы", - сказал организатор протеста Тейн Мо Он.
Осквернение могилы лидера протестов
В пятницу, 5 марта, в Мандалае представители власти, как указано, вскрыли могилу 19-летней девушки Кьялы Син (Ангел, как ее назвали в народе), которая стала иконой протестного движения. Она была застрелена военными в футболке с надписью "Все будет хорошо".
Очевидец событий рассказал, что тело было изъято, исследованы и возвращено, а могилу снова закрыто.
Представитель военного ведомства не ответил на звонки журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.