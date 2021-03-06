У М'янмі продовжуються протести: силовики не припиняють розгін акцій на тлі реакції з ООН

Яка ситуація в країні

Масові протести у М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестувальники вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

1 березня відбулось перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.

За час протестів у М'янмі заарештовано понад 1700 людей, у тому числі 29 журналістів.

За даними ООН, від початку військового перевороту було вбито понад 50 протестувальників - щонайменше 38 лише в середу, 3 березня.

Міжнародна реакція на вбивства протестувальників

"Що ще ми можемо дозволити військовим М'янми? Надзвичайно важливо, щоб ця рада була рішучою і послідовною в залученні уваги до сил безпеки і твердо стояла на боці народу М'янми в підтримку чітких результатів листопадових виборів", - заявила на закритому засіданні Ради Безпеки ООН спеціальний посланник Крістін Шранер Бургенер.

США і деякі інші західні країни ввели санкції проти військових країни. Своєю чергою спецдоповідач ООН з прав людини у М’янмі Томас Ендрюс закликав до глобального ембарго на поставки зброї і цільових економічних санкцій.

"Застосування насильства проти народу М'янми має припинитися негайно", - заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Він закликає негайно відновити демократію та звільнити Аун Сан Су Чжі та інших полонених.

У Сіднеї кілька сотень людей вийшли на акцію солідарності з протестувальниками в М'янмі, вони піднімають три пальці - знак, який став символом опору по всій М'янмі.

"Ми хотіли б закликати уряд Австралії тісно співпрацювати з урядами США, Великої Британії і ЄС і вжити рішучих заходів проти цих військових диктаторів М'янми", - сказав організатор протесту Тейн Мо Він.

Осквернення могили лідера протестів

У п'ятницю, 5 березня, в Мандалаї представники влади, як вказано, розкрили могилу 19-річної дівчини К'яли Сін (Ангел, як її нарекли в народі), яка стала іконою протестного руху. Вона була застрелена військовими в футболці з написом "Все буде добре".

Очевидець подій розповів, що тіло було вилучено, досліджено і повернуто, а могилу знову закрито.

Речник військового відомства не відповів на дзвінки журналістів з проханням прокоментувати ситуацію.