У М'янмі продовжуються протести: силовики не припиняють розгін акцій на тлі реакції з ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Силовики у М'янмі знову застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону акції протесту в Янгоні в суботу, всього через кілька годин після того, як спеціальний посланець Організації Об'єднаних Націй закликав Раду безпеки ООН вжити заходів проти правлячої хунти за вбивства протестувальників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Яка ситуація в країні
Масові протести у М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестувальники вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
1 березня відбулось перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.
За час протестів у М'янмі заарештовано понад 1700 людей, у тому числі 29 журналістів.
За даними ООН, від початку військового перевороту було вбито понад 50 протестувальників - щонайменше 38 лише в середу, 3 березня.
Міжнародна реакція на вбивства протестувальників
"Що ще ми можемо дозволити військовим М'янми? Надзвичайно важливо, щоб ця рада була рішучою і послідовною в залученні уваги до сил безпеки і твердо стояла на боці народу М'янми в підтримку чітких результатів листопадових виборів", - заявила на закритому засіданні Ради Безпеки ООН спеціальний посланник Крістін Шранер Бургенер.
США і деякі інші західні країни ввели санкції проти військових країни. Своєю чергою спецдоповідач ООН з прав людини у М’янмі Томас Ендрюс закликав до глобального ембарго на поставки зброї і цільових економічних санкцій.
"Застосування насильства проти народу М'янми має припинитися негайно", - заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Він закликає негайно відновити демократію та звільнити Аун Сан Су Чжі та інших полонених.
У Сіднеї кілька сотень людей вийшли на акцію солідарності з протестувальниками в М'янмі, вони піднімають три пальці - знак, який став символом опору по всій М'янмі.
"Ми хотіли б закликати уряд Австралії тісно співпрацювати з урядами США, Великої Британії і ЄС і вжити рішучих заходів проти цих військових диктаторів М'янми", - сказав організатор протесту Тейн Мо Він.
Осквернення могили лідера протестів
У п'ятницю, 5 березня, в Мандалаї представники влади, як вказано, розкрили могилу 19-річної дівчини К'яли Сін (Ангел, як її нарекли в народі), яка стала іконою протестного руху. Вона була застрелена військовими в футболці з написом "Все буде добре".
Очевидець подій розповів, що тіло було вилучено, досліджено і повернуто, а могилу знову закрито.
Речник військового відомства не відповів на дзвінки журналістів з проханням прокоментувати ситуацію.