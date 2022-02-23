В МВД Украины рассказали к чему надо быть готовым во время чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. МВД Украины объяснили какие меры будут приняты органами власти в условиях правового режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ведомства.
Детали
В инфографике показано, какие меры будут приняты Национальной гвардией, полицией, пограничной и миграционной службами Украины во время чрезвычайного положения.
Нарушения требований или их невыполнение влекут за собой вставновленную законом ответственность.
Контекст
В Украине ввели режим чрезвычайного положения кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект на внеочередном заседании 23 февраля.