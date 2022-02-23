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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 9240 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У МВС України розповіли до чого треба бути готовим під час надзвичайного стану

У МВС України розповіли до чого треба бути готовим під час надзвичайного стану

Київ • УНН

 • 510893 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. МВС України пояснили які заходи будуть вжиті органами системи управління в умовах правового режиму надзвичайного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал відомства.

Деталі

В інфографіці пояснюється, які заходи будуть вжиті Національною гвардією, поліцією, прикордонною та міграційною службами України під час надзвичайного стану.

Порушення вимог або їх невиконання тягнуть за собою вставновлену законом відповідальність.

Контекст

В Україні ввели режим надзвичайного стану окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект на позачерговому засіданні 23 лютого.

Українські Національні Новини

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