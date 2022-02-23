У МВС України розповіли до чого треба бути готовим під час надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. МВС України пояснили які заходи будуть вжиті органами системи управління в умовах правового режиму надзвичайного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал відомства.
Деталі
В інфографіці пояснюється, які заходи будуть вжиті Національною гвардією, поліцією, прикордонною та міграційною службами України під час надзвичайного стану.
Порушення вимог або їх невиконання тягнуть за собою вставновлену законом відповідальність.
Контекст
В Україні ввели режим надзвичайного стану окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект на позачерговому засіданні 23 лютого.