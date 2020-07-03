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В МВД рассказали на каком этапе сейчас внедрения "Системы 112"

В МВД рассказали на каком этапе сейчас внедрения "Системы 112"

Киев  •  УНН

 • 15242 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Сейчас внедрения системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112" Министерством внутренних дел Украины находится на этапе актуализации и приведения нормативно-правовых актов в соответствие закону. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе внедрения деятельности службы 112 МВД Украины.

"На сегодняшний день внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 Министерством внутренних дел Украины находится на этапе актуализации и приведения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с функционированием системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 в соответствии с действующим законодательством, разработка документов, определяющих требования и порядок создания системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в соответствии с ними проводится ее разработка и принятие при введении в действие, разработка комплекса государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской и программной документации по построению и вводу в эксплуатацию системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112, а также практической отработки алгоритмов, функционирования и обслуживания системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Также сообщается, что сегодня система экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 не ведена в эксплуатацию ни в одной административно-территориальной единице государства.

"На внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 Министерством внутренних дел Украины не потрачено средств, поскольку расходы на внедрение указанной выше системы не были заложены ни в государственных бюджетах за предыдущие годы, ни в государственном бюджете на 2020 год", - отмечается в ответе.

Напомним, в 2019 году чиновники заявили, что все планируют ввести в Украине единый номер экстренной помощи населению "112". Сообщал УНН о тестирование системы в Белой Церкви.

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