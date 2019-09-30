В Україні планують запровадити єдиний номер екстреної допомоги "112"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує запровадити в Україні єдиний номер екстреної допомоги населенню "112". Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Ми запровадимо систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером “112” на всій території України, посилимо спроможності авіаційної та корабельно-катерної складових реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації, забезпечимо швидку комунікацію громадян з поліцією за допомогою смартфону, удосконалимо операційні процедури системи реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації", - йдеться в тексті програми.
Окрім того, уряд планує модернізувати систему реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації.
"Стандартом прибуття на місце виклику для надання допомоги є 10 хвилин у місті та 20 хвилин поза містом. Це дозволить зберегти багато людських життів", - йдеться у тексті програми.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.