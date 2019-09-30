В Украине планируют ввести единый номер экстренной помощи "112"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство планирует ввести в Украине единый номер экстренной помощи населению "112". Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
"Мы введем систему экстренной помощи населению по единому номеру "112" на всей территории Украины, усилим способности авиационной и корабельно-катерной составляющих реагирования на правонарушения и чрезвычайные ситуации, обеспечим быструю коммуникацию граждан с полицией с помощью смартфона, усовершенствуем операционные процедуры системы реагирования на правонарушения и чрезвычайные ситуации", - говорится в тексте программы.
Кроме того, правительство планирует модернизировать систему реагирования на правонарушения и чрезвычайные ситуации.
"Стандартом прибытия на место вызова для оказания помощи есть 10 минут в городе и 20 минут вне города. Это позволит сохранить много человеческих жизней", - говорится в тексте программы.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.