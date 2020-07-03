У МВС розповіли на якому етапі наразі впровадження "Системи 112"

“На сьогодні впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 Міністерством внутрішніх справ України перебуває на етапі актуалізації та приведення нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов’язані з функціонуванням системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у відповідність до чинного законодавства, розроблення документів, що визначають вимоги та порядок створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що відповідно до яких проводиться її розробка і приймання при введенні в дію, розроблення комплексу державних стандартів,що встановлюють взаємопов’язані правила, вимоги та норми по розробці, оформленню та обігу конструкторської та програмної документації щодо побудови та ведення в експлуатацію системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також практичного відпрацьовано алгоритмів, функціонування та обслуговування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Також повідомляється, що на сьогодні система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 не ведена в експлуатацію в жодній адміністративно-територіальній одиниці держави.

“На впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 Міністерством внутрішніх справ України не витрачено коштів, оскільки видатки на впровадження вказаної вище системи не були закладені ні державних бюджетах за попередні роки, ні в державному бюджеті на 2020 рік”, — зазначається у відповіді.

Нагадаємо, в 2019 році урядовці заявили, що все ж планують запровадити в Україні єдиний номер екстреної допомоги населенню “112”. УНН повідомляв про тестування системи у Білій Церкві.