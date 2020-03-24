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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104111 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106803 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108751 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107435 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116825 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101695 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105945 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131679 просмотра

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В МВД готовы противостоять повышению уровня преступности в связи с экономическим кризисом

В МВД готовы противостоять повышению уровня преступности в связи с экономическим кризисом

Киев  •  УНН

 • 20334 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел готовы противостоять увеличению уровня преступности в Украине в связи с экономическим кризисом, вызванным COVID-19. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Мы отслеживаем последние две недели ситуацию с уровнем преступности. Могу сказать, что особых всплесков преступности или роста за последние две недели нет. Но очевидно, история показывает, что когда происходит обнищание населения, уменьшение его экономических возможностей, то всегда в таких случаях преступность растет. Но мы к этому готовы и дадим достойный отпор", - сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, уровень преступности будет зависеть от многих факторов, в частности от продолжительности карантина.

"На сегодняшний момент статистика ровная. Но это зависит от множества факторов: насколько долго продлится карантин, насколько серьезным будет вред экономике, будет ли у нас "happy end" через две недели, или карантин продлится. Все будет зависеть от статистики печальной, прогнозировать я бы не стал это. Никто не знает, чем закончится эпидемия", - добавил Геращенко.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на новые вызовы, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

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