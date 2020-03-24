У МВС готові протистояти підвищенню рівня злочинності у зв'язку з економічною кризою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ готові протистояти збільшенню рівня злочинності в Україні у зв’язку з економічною кризою, яка викликана COVID-19. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"Ми відстежуємо останні два тижні ситуацію з рівнем злочинності. Можу сказати, що особливих сплесків злочинності або зростання за останні два тижні немає. Але очевидно, історія показує, що коли відбувається збіднілість населення, зменшення його економічних можливостей, то завжди в таких випадках злочинність зростає. Але ми до цього готові і дамо гідну відсіч”, - сказав Геращенко в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, рівень злочинності буде залежати від багатьох факторів, зокрема, від тривалості карантину.
"На сьогоднішній момент статистика рівна. Але це залежить від безлічі факторів: наскільки довго триватиме карантин, наскільки серйозна буде шкода економіці, чи у нас буде “happy end” через два тижні, чи карантин триватиме. Все буде залежати від статистики сумної, прогнозувати я б не став це. Ніхто не знає, чим закінчиться пандемія”, - додав Геращенко.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незважаючи на нові виклики, уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.