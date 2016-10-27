В МВФ призвали Украину сохранить независимость НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Международный валютный фонд призвал власти Украины сохранить независимость Нацбанка для продолжения сотрудничества в рамках программы EFF. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в Twitter, передает УНН.
В МВФ подчеркнули, что независимость НБУ является достижением в рамках текущей программы EFF, которое МВФ готов поддерживать.
"Независимость Нацбанка должна быть сохранена", - написал Дж.Райс.
Напомним, НБУ рассчитывает на 1,3 млрд долларов от МВФ до конца года.