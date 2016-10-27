У МВФ закликали Україну зберегти незалежність НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міжнародний валютний фонд закликав владу України зберегти незалежність Нацбанку для продовження співпраці у рамках програми EFF. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс у Twitter, передає УНН.
У МВФ наголосили, що незалежність НБУ є досягненням в рамках поточної програми EFF, яке МВФ готовий підтримувати.
"Незалежність Нацбанку повинна бути збережена", - написав Дж.Райс.
Нагадаємо, НБУ розраховує на 1,3 млрд доларів від МВФ до кінця року.