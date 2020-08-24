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В музее в Баку появился аудиогид на украинском языке

Киев • УНН

 • 55203 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины в Азербайджанском национальном музее ковра, который расположен в городе Баку, появился аудиогид на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службц Офиса Президента Украины.

В музее в Баку появился аудиогид на украинском языке

"В рамках инициативы супруги Президента Украины Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире и внедрению украиноязычных аудиогидов в наиболее знаковых местах, в частности – крупнейших музеях мира, аудиогид на украинском появился в Азербайджанском национальном музее ковра (г. Баку). Символично, что украиноязычный аудиогид представлен в знаменательный для всех украинцев день – День Независимости Украины – 24 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренности о создании аудигода были достигнуты в декабре 2019 года, во время визита в Азербайджанскую Республику Президента и первой леди Украины, в рамках которого Елена Зеленская лично посетила Азербайджанский национальный музей ковра. Работы по переводу, озвучиванию и интеграции аудиогида в систему музея продолжались почти восемь месяцев.

"Это уже не первый аудиогид на украинском языке, созданный по инициативе первой леди: в июне 2020 года по-украински также "заговорил" один из крупнейших музеев Австрии – художественная галерея Альбертина (г. Вена). В ближайшее время планируется запуск целого ряда украиноязычных аудиогидов, в частности в Латвийском национальном художественном музее (г. Рига), Музее истории искусств в Австрии (г. Вена), Морском музее Черногории (г. Котор)", - добавляется в сообщении.

Справка: Азербайджанский национальный музей ковра был создан в марте 1967 года. Долгое время он оставался единственным в мире специализированным музеем ковра. Коллекция музея насчитывает более 10 тыс. экспонатов: наследие коврового искусства Азербайджана, начиная с эпохи бронзы и античного периода до наших дней, а также художественные произведения из металла, стекла, керамики и дерева, ювелирные изделия и одежду. В 2010 году азербайджанское ковровое искусство было включено в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Напомним, в День защиты детей супруга президента Елена Зеленская и председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер подписали Меморандум о взаимопонимании.

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