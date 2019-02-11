В Мукачево непривитым детям запретят ходить в учебные заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Мукачево детям, которые не получили плановую вакцинацию запретят посещать учебные заведения. Об этом сообщает Мукачевский городской совет на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Такое решение планируют воплотить в Мукачево со следующей недели. Сейчас управление образования, молодежи и спорта и отдел здравоохранения горисполкома разрабатывает соответствующие решения. Все из-за осложнений епидемситцации по заболеваемости корью в крае. Так, предлагается запретить посещать школы, детсады, учреждения внешкольного образования, художественные школы детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, в том числе против кори. Допускать в учреждения только воспитанников, у которых будут в наличии справки учреждения о том, что они здоровые на получение профилактических прививок", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, отныне в г..Мукачево на Закарпатье начали вакцинировать детей от кори. Как сообщили в Мукачевской городской раде, на вакцинацию детей средства были выделены из городского бюджета.
Напомним, в городе Энергодар Запорожской области детям, которых не вакцинировали против кори согласно календарю профилактических прививок, не позволили доступ к обучению в школах.