У Мукачеві нещепленим дітям заборонять ходити в навчальні заклади

"Таке рішення планують втілити в Мукачеві з наступного тижня. Наразі управління освіти, молоді та спорту та відділ охорони здоров'я міськвиконкому розроблятимуть відповідні рішення. Все через ускладнення епідемситцації із захворюваності на кір в краї. Так, пропонується заборонити відвідувати школи, дитсадки, заклади позашкільної освіти, мистецькі школи дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень , в тому числі проти кору . Допускатимуть до закладів лише вихованців, в яких буде в наявності довідки закладу охорони здоров’я про отримання профілактичних щеплень", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, відсьогодні у м. Мукачево на Закарпатті почали вакцинувати дітей від кору. Як повідомили у Мукачівській міській раді, на вакцинацію дітей кошти були виділені з міського бюджету.

Нагадаємо, у місті Енергодар Запорізької області дітям, яких не вакцинували проти кору згідно з календарем профілактичних щеплень, не дозволили доступ до навчання у школах.