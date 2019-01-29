На Запоріжжі нещепленим від кору дітям заборонили ходити в школу

"Відповідно до Наказу управління освіти Енергодарської міської ради, за результатами робочої наради з питання запобігання поширенню спалаху кору в Енергодарі, керівникам навчальних закладів міста Енергодара з 28 січня 2019 року доручено не дозволяти відвідування закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітям, яким не проведено вакцинацію проти кору згідно з календарем профілактичних щеплень", - йдеться в повідомленні.

У міськраді уточнили, що ця норма передбачена ст.15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Батьків невакцинованих учнів буде ознайомлено з цією вимогою Закону під підпис до 1 лютого 2019 року.

"Також батьків буде попереджено про відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов’язків, в тому числі, відмови від забезпечення дитини обов’язковою середньою освітою", - зазначили у міськраді.

Крім того, керівникам закладів загальної середньої освіти доручили запровадити для учнів альтернативні форми навчального процесу.

"Окрім того, на період карантину заборонено проведення масових спортивних та культурних заходів. На директорів шкіл покладено персональну відповідальність за дотримання у закладах санітарного законодавства", - додали в міськраді.

Як повідомляв УНН, у ліцеї Кременчука через кір ввели карантин.

Нагадаємо, від наслідків кору з початку цього року померло вже шестеро осіб.