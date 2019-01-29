На Запорожье непривитым от кори детям запретили ходить в школу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В городе Энергодар Запорожской области детям, которых не вакцинировали против кори согласно календарю профилактических прививок, не разрешили доступ к обучению в школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Энергодарского городского совета.
"В соответствии с Приказом управления образования Энергодарского городского совета, по результатам рабочего совещания по вопросу предотвращения распространения вспышки кори в Энергодаре, руководителям учебных заведений города Энергодара с 28 января 2019 года поручено не разрешать посещение учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования детям, которым не проведена вакцинация против кори согласно календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.
В горсовете уточнили, что эта норма предусмотрена ст.15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".
Родители невакцинированных учеников будут ознакомлены с этим требованием Закона под подпись до 1 февраля 2019 года.
"Также родители будет предупреждены об ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе, отказа от обеспечения ребенка обязательным средним образованием", - отметили в горсовете.
Кроме того, руководителям учреждений общего среднего образования поручили ввести для учеников альтернативные формы учебного процесса.
"Кроме того, на период карантина запрещено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. На директоров школ возложена персональная ответственность за соблюдение в учреждениях санитарного законодательства", - добавили в горсовете.
Как сообщал УНН, в лицее Кременчуга из-за кори ввели карантин.
Напомним, от последствий кори с начала этого года умерло уже шесть человек.