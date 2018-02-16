В МЭРТ убеждены, что Украина может стать экспортером автомобилей

“Что касается развития автомобилестроения в Украине, то мы видим, что сюда чуть ли не ежемесячно заходят инвесторы. Мы видим, что формируется настоящий автомобильный кластер, и мы сейчас работаем со всем рынком, чтобы этот кластер создать. И наша модель, которую мы хотим реализовать, — это модель Восточного Берлина. У них были такие же проблемы после развала ГДР, но они смогли выйти из ситуации. Мы хотим, чтобы Украина стала реальным экспортером автомобилей. Мы видим большую нишу, чтобы собирать их в Украине: у нас есть заводы, которые могут это делать, и экспортировать их”, - отметил Нефедов.

Как добавил он, в прошлом году Украина вела переговоры с Volkswagen о сборке на нашей территории одной из моделей Skoda.

“Я убежден, что этот процесс будет продолжаться”, — отметил первый заместитель министра экономического развития.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины собирается разработать стратегию развития украинского автомобилестроения на 5 лет.