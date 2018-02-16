У МЕРТ переконані, що Україна може стати експортером автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Ми хочемо щоб Україна стала реальним експортером автомобілів. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.
“Щодо розвитку автомобілебудування в Україні, то ми бачимо, що сюди ледь не щомісяця заходять інвестори. Ми бачимо, що формується справжній автомобільний кластер, і ми зараз працюємо з усім ринком, щоб цей кластер створити. І наша модель, яку ми хочемо реалізувати, — це модель Східного Берліну. Вони мали такі ж проблеми після розвалу НДР, але вони змогли вийти із ситуації. Ми хочемо, щоб Україна стала реальним експортером автомобілів. Ми бачимо велику нішу аби збирати їх в Україні: у нас є заводи, які можуть це робити, і експортувати їх”, — зазначив Нефьодов.
Як додав він, минулого року Україна вела переговори із Volkswagen щодо зборки на нашій території однієї з моделей Skoda.
“Я переконаний, що цей процес буде продовжуватись”, — наголосив перший заступник міністра економічного розвитку.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України збирається розробити стратегію розвитку українського автомобілебудування на 5 років.