В Минздраве заверили, что больные на орфанные и онкозаболевания будут обеспечены лекарствами

"В 2020 году у нас есть лекарства, которые поставляются по средствам, которые были переведены нам от международных организаций, которые именно поставляют лекарства для орфанных заболеваний, для онкопациентов. У нас сейчас происходит снабжение за счет средств, которые были переведены в 2018 и 2019 годах. Те лекарственные средства, которые должны закупать в 2020 году. Вчера на заседании правительства был утвержден перечень лекарственных средств, которые мы начнем закупать. Они закупаются по двум направлениям: первое - это через международные организации и второй - через Украинское государственное предприятие, которое находится в управлении Министерства здравоохранения", - отметил он.

Кроме того, по словам Степанова, Украина ведет переговоры по улучшению условий по поставкам этих лекарственных средств.

"Два с половиной месяца не проводились заседания постоянной рабочей группы Минздрава, которая определяет перечень этих лекарственных средств, которые нам нужно закупать. По полгода не проводилось обращение по закупщикам. Могу заверить, что наши граждане, больные на орфанные заболевания, больные на те или другие онкологические заболевания и по другим формам, они все будут обеспечены лекарствами, как в этом году, так и в следующем", - добавил министр.

Напомним, в Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определено около 8,7 млрд гривен.