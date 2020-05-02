У Держбюджеті закладено близько 9 млрд гривень на закупівлю ліків – МОЗ

"Загальна сума, яка визначена у проекті Державного бюджету Україні на закупівлю лікарських засобів централізовано за державний кошт - складає майже 8,7 млрд гривень. Ця сума в залежності від програм, буде розподілена між міжнародними організаціями, тобто закупівля через міжнародні організації та ДП "Медичні закупівлі". Мова йде про закупівлю лікарських засобів для лікування орфанних захворювань, вірусних гепатитів, для ліків проти туберкульозу, тест-систем для донорства", - зазначив він.

Нагадаємо, міжнародні організації з постачання ліків заборгували Україні 5,3 млрд грн. Проблема виникла ще на момент підписання договору, адже були вказані занадто великі терміни по постачанню.