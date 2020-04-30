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Степанов прокоментував 5,3 млрд грн боргу міжнародних організацій з постачання ліків перед Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міжнародні організації з постачання ліків заборгували Україні 5,3 млрд грн. Проблема виникла ще на момент підписання договору, адже були вказані занадто великі терміни по постачанню. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Zik, передає УНН.

Степанов прокоментував 5,3 млрд грн боргу міжнародних організацій з постачання ліків перед Україною

“В ході аудиту ми підняли цифри, в тому числі щодо лікарських засобів, які постачаються через міжнародні організації. В нас є три міжнародні організації через які відбувається закупівля — це Crown agents, ЮНІСЕФ і ПРООН. Цифра 5,3 млрд грн це борги — невеличка сума за 2016 рік, 2017, 2018, а кошти, які були перераховані у 2019 році найбільша цифра. В мене є купа запитань до самого договору, який був підписаний вже на виконання закону, тому що такі терміни по постачанню лікарських засобів, як на мене, занадто великі”, — йдеться у повідомленні.

Також, за його словами, варто переходити до прозорих закупівель ліків вже на майданчику в Україні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що у міністерства є можливість організувати наступні закупівлі у зв’язку зі змінами Держбюджету, тож зараз готуються всі пропозицію щодо закупівель ліків та засобів індивідуального захисту, а також відновлення деяких програм.

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