В МОЗ призвали бизнес не вывозить медицинские средства за границу, а продавать их в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Минздраве заявили, что продолжаются случаи, когда из Украины пытаются вывезти средства индивидуальной защиты, поэтому призывают предпринимателей продавать их в Украине. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Есть люди, которые пытаются и сегодня вывезти средства индивидуальной защиты за пределы страны. С ними жестко работает Нацполиция, таможенная служба, СБУ. Я еще раз призываю всех предпринимателей к сознательному отношению - оставлять и продавать средства медицинского назначения именно в учреждения здравоохранения, в аптечную сеть, чтобы обеспечить и исключить дефицит на рынке нашей страны", - сказа Ляшко.
Напомним, в Министерстве внутренних дел готовы противостоять увеличению уровня преступности в Украине в связи с экономическим кризисом, вызванным COVID-19.