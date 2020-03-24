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У МОЗ закликали підприємців не вивозити медичні засоби за кордон, а продавати їх в Україні

У МОЗ закликали підприємців не вивозити медичні засоби за кордон, а продавати їх в Україні

Київ • УНН

 • 10248 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У МОЗ заявили, що продовжуються випадки, коли з України намагаються вивезти засоби індивідуального захисту, тому закликають підприємців продавати їх в Україні. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Є люди, які намагаються і сьогодні вивезти засоби індивідуального захисту за межі країни. З ними жорстко працює Нацполіція, митна служба, СБУ. Я ще раз закликаю всіх підприємців до свідомого ставлення – залишати і продавати засоби медичного призначення саме в заклади охорони здоров'я, в аптечну мережу, щоб забезпечити і унеможливити дефіцит на ринку нашої країни", - сказа Ляшко.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ готові протистояти збільшенню рівня злочинності в Україні у зв’язку з економічною кризою, яка викликана COVID-19.

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