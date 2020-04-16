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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45206 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Минздраве решают вопрос об обеспечении больных иностранными лекарствами

В Минздраве решают вопрос об обеспечении больных иностранными лекарствами

Киев  •  УНН

 • 10974 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Минздраве решают вопрос об обеспечении больных иностранными лекарствами, поскольку многие препараты, которые используются для лечения различных болезней, не зарегистрированы в Украине. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вопрос обеспечения лекарственными средствами, которые производятся за рубежом - эти проблемы... они накапливались годами. Конечно, мы сейчас начали рассматривать, как именно людей, больных на то или иное заболевание - своевременно обеспечить лекарствами. Многие препараты, которые используются для лечения той или иной болезни, были зарегистрированы в Украине", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они разговаривают с импортерами и спрашивают, какая им нужна помощь от Министерства здравоохранения для того, чтобы обеспечить этих больных.

"Обеспеченность лекарственными средствами, которые обеспечивались из-за рубежа, произошло не только в условиях карантина, в связи с отсутствием авиасообщения, а в том числе и в связи с разрывом этой цепочки между поставщиками. И это произошло во всем мире. Минздрав работает с нашими импортерами", - добавил Максим Степанов.

Напомним, правительство ограничило грузовые перевозки в Украине.

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