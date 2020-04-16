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У МОЗ вирішують питання забезпечення хворих іноземними ліками

У МОЗ вирішують питання забезпечення хворих іноземними ліками

Київ • УНН

 • 10986 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У МОЗ вирішують питання забезпечення хворих іноземними ліками, оскільки багато препаратів, які використовуються для лікування різних хвороб, не зареєстровані в Україні. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Питання забезпечення лікарськими засобами, які виробляються за кордоном - ці проблеми... вони накопичувалися роками. Звичайно, ми зараз почали розглядати, як саме людей, які хворі на те чи інше захворювання - вчасно забезпечити ліками. Багато препаратів, які використовуються для лікування тої чи іншої хвороби, були незареєстровані в Україні", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вони розмовляють з імпортерами і запитують, яка їм потрібна допомога від Міністерства охорони здоров’я для того, щоб забезпечити цих хворих.

"Забезпеченість лікарськими засобами, які забезпечувались з-за кордону, відбулось не тільки в умовах карантину, у зв’язку з відсутністю авіасполучення, а в тому числі й у зв’язку з розривом цього ланцюжка між постачальниками. І це відбулось в усьому світі. МОЗ працює з нашими імпортерами", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, уряд обмежив вантажні перевезення в Україну.

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