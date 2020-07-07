В Минздраве ответили Суркису: эпидситуация не позволяет пустить болельщиков на стадионы

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Киев  •  УНН

 • 12650 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Футбольным болельщикам придется подождать с возвращением на трибуны во время матчей их команд. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя призыв президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса пустить болельщиков на стадион "Металлист" на 29-й финал национального Кубка, передает УНН.

Степанов заявил, что "очень уважает" фанатов, так как "сам болельщик".

"Я понимаю их желание, но это здоровье и жизнь наших граждан. Эпидситуация сейчас не позволяет это сделать (допустить фанатов на стадион, - ред.), особенно в Харькове, где сегодня, например, 45 случаев заболевания (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.)", - сказал он, аргументировав запрет на массовые собрания.

Впрочем, позиция Минздрава по этому вопросу была очевидна и раньше. Еще до того, как Игорь Суркис решил призвать ведомство позволить болельщикам присутствовать на матчах.

Так, 1 июля, Степанов сказал, что о возвращении болельщиков на футбольные стадионы пока не может быть и речи, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и активную динамику распространения коронавируса.

"Чем тщательнее мы будем следовать рекомендациям Министерства здравоохранения, тем быстрее болезнь пойдет на спад, будут лучшие цифры. Тогда мы сможем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе о болельщиках на трибунах стадионов. При той тенденции, которая существует сейчас, нет даже мысли об этом", - прокомментировал тогда министр.

Однако, уже 2 июля пошел призыв Суркиса.

"...мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды", - заявил президент столичного ФК, несмотря на то, что позиция Минздрава по этому вопросу была четко озвучена накануне.

Напомним, как сообщалось в УНН, в рамках переговорного процесса с Министерством здравоохранения, УАФ удалось получить разрешение на частичный допуск журналистов на футбольные мероприятия в стране. Аккредитация представителей СМИ на Финал Кубка Украины стартовала еще 1 июля.

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