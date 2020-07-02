Суркис просит пустить болельщиков на матч: в Минздраве говорят - не может быть и речи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня президент ФК "Динамо" Игорь Суркис сделал публичное заявление о том, что ряд фанатов "Динамо" хотят попасть на стадион во время финала Кубка Украины, передает УНН со ссылкой на сайт столичного ФК.
"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками)", - сказал Суркис, добавив, что в стране и так работают магазины, кафе и кинотеатры.
Однако, в Минздраве вчера заявили, что о возвращении болельщиков на футбольные стадионы пока не может быть и речи, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и активную динамику распространения коронавируса.
"Чем тщательнее мы будем следовать рекомендациям Министерства здравоохранения, тем быстрее болезнь пойдет на спад, будут лучшие цифры. Тогда мы сможем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе о болельщиках на трибунах стадионов. При той тенденции, которая существует сейчас, нет даже мысли об этом", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также добавил, что Минздрав находится на постоянной связи по этому вопросу с УАФ.
Напомним, накануне УАФ просил Минздрав позволить частичное посещение футбольных матчей журналистам. С такой инициативой выступил президент ассоциации Андрей Павелко, и в Минздраве она была поддержана.
Аккредитация журналистов на финал Кубка Украины уже идет, хотя и количество присутствующих СМИ будет несколько ограничено.
Как писал УНН, финальный поединок Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 между "Динамо" (Киев) и "Ворсклой" (Полтава) состоится 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".