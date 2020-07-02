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Суркіс просить пустити вболівальників на матч: у МОЗ кажуть - не може бути й мови

Суркіс просить пустити вболівальників на матч: у МОЗ кажуть - не може бути й мови

Київ • УНН

 • 11278 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс зробив публічну заяву про те, що низка фанатів "Динамо" хочуть потрапити на стадіон під час фіналу Кубка України, передає УНН з посиланням на сайт столичного ФК.

"З огляду на ситуацію у країні, ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди. Зрозуміло, ФК "Динамо" буде максимально сприяти дотриманню заходів безпеки і умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками)", - сказав Суркіс, додавши, що в країні і так працюють магазини, кафе та кінотеатри.

Однак, у МОЗ учора заявили, що про повернення уболівальників на футбольні стадіони поки не може бути й мови, з огляду на складну епідеміологічну ситуацію та активну динаміку поширення коронавірусу.

“Чим ретельніше ми будемо дотримуватися рекомендацій від Міністерства охорони здоров’я, тим швидше хвороба піде на спад, будуть кращі цифри. Тоді ми зможемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі про вболівальників на трибунах стадіонів. При тій тенденції, яка існує зараз, немає навіть думки про це”, - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він також додав, що МОЗ перебуває на постійному зв'язку з цього питання з УАФ.

Нагадаємо, напередодні УАФ просив МОЗ дозволити часткове відвідування футбольних матчів журналістам. З такою ініціативою виступив президент асоціації Андрій Павелко, і в МОЗ вона була підтримана.

Акредитація журналістів на фінал Кубку України вже триває, хоч і кількість присутніх ЗМІ буде дещо обмежена.

Як писав УНН, фінальний поєдинок Кубку України з футболу сезону-2019/2020 між "Динамо" (Київ) та "Ворсклою" (Полтава) відбудеться 8 липня у Харкові на ОСК "Металіст". 

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