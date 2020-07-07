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У МОЗ відповіли Суркісу: епідситуація не дозволяє пустити уболівальників на стадіони

У МОЗ відповіли Суркісу: епідситуація не дозволяє пустити уболівальників на стадіони

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Футбольним уболівальникам доведеться почекати з поверненням на трибуни під час матчів їхніх команд. Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи заклик президента ФК "Динамо" (Київ) Ігора Суркіса пустити уболівальників на стадіон "Металіст" на 29-й фінал національного Кубка, передає УНН.

Степанов заявив, що "дуже поважає" фанатів, так як "сам є уболівальником".

"Я розумію їхнє бажання, але це здоров'я і життя наших громадян. Епідситуація зараз не дає можливості це зробити (допустити фанатів на стадіон, - ред.), особливо у Харкові, де сьогодні, наприклад, 45 випадків захворювання (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.)", - сказав він, аргументувавши заборону на масові зібрання.

Втім, позиція МОЗу з цього питання була очевидна і раніше. Ще до того, як Ігор Суркіс вирішив закликати відомство дозволити уболівальникам бути присутніми на матчах. 

Так, 1 липня, Степанов сказав, що про повернення уболівальників на футбольні стадіони поки не може бути й мови, з огляду на складну епідеміологічну ситуацію і активну динаміку поширення коронавірусу.

"Чим ретельніше ми будемо слідувати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я, тим швидше хвороба піде на спад, будуть кращі цифри. Тоді ми зможемо говорити про повернення до повноцінного життя, у тому числі про уболівальників на трибунах стадіонів. При тій тенденції, яка існує зараз, немає навіть думки про це", - прокоментував тоді міністр.

Однак, вже 2 липня пішов заклик Суркіса.

"...ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди", - заявив президент столичного ФК, незважаючи на те, що позиція МОЗ з цього питання була чітко озвучена напередодні.

Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, в рамках переговорного процесу з Міністерством охорони здоров'я, УАФ вдалося отримати дозвіл на частковий допуск журналістів на футбольні заходи в країні. Акредитація представників ЗМІ на Фінал Кубка України стартувала ще 1 липня.

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