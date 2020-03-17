В Минздраве рассказали, как будут контролировать количество людей в транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Максимальное количество пассажиров в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях будут контролировать водители, а полиция будет обеспечивать правопорядок. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Относительно того, как будет контролироваться максимальное количество пассажиров, которые находятся в маршрутках и автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь, это обязательство водителя. В то же время, в дальнейшем, если не будут слушаться водителя - водитель имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов", - сказал Ляшко.
Он отметил, что полиция будет размещать патрули у топ-мест посадки в транспорт и будет обеспечивать правопорядок, чтобы не было проблем во время входа и выхода из транспортного средства.
Напомним, в маршрутках на время карантина может ехать не более 10 человек, в троллейбусах - 20 человек, и в трамваях по 20 человек в одном вагоне.