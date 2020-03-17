У МОЗ розповіли, як контролюватимуть кількість людей у транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Максимальну кількість пасажирів у маршрутках, автобусах, тролейбусах та трамваях будуть контролювати водії, а поліція буде забезпечувати правопорядок. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"Стосовно того, як буде контролюватися максимальна кількість пасажирів, які перебувають в маршрутках і автобусах, тролейбусах, трамваях. В першу чергу, це зобов’язання водія. В той же час, в подальшому, якщо не будуть слухатись водія - водій має право викликати поліцію. З поліцією проводять певний інструктаж, вона буде готова долучатись на кожен такий виклик", - сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що поліція буде розміщувати патрулі біля топ-місць посадки у транспорт і буде забезпечувати правопорядок, щоб не було проблем під час входу та виходу з транспортного засобу.
Нагадаємо, в маршрутках на час карантину може їхати не більше 10 людей, у тролейбусах - 20 людей, і в трамваях по 20 людей в одному вагоні.