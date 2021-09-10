В Минздраве объяснили, нужны вакцинированным маски
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин пояснил, что даже вакцинированы граждане должны носить защитные маски. Об этом он сказал в программе “Право на власть”, пишет УНН.
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"Сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски даже тем людям, которые получили полный курс прививок", - отметил Игорь Кузин.
Он добавляет, что вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни или от риска умереть, но оставляет за собой риск инфицирования.
Напомним
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил , что в Минздраве предусмотрены наказания за нарушение карантинных ограничений и рассказал о планах совместных рейдов с Нацполициею.