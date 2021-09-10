У МОЗ пояснили, чи потрібні вакцинованим маски

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“Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплення”, - зазначив Ігор Кузін.

Він додає, що вакцинація ефективно захищає від важкого перебігу хвороби або від ризику померти, але залишає за собою ризик інфікування.

Нагадаємо

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив, що у МОЗ передбачені покарання за порушення карантинних обмежень і розповів про плани спільних рейдів із Нацполіцією.