Покарання за відсутність маски: у МОЗ анонсували спільні рейди з Нацполіцією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив, що у МОЗ передбачені покарання за порушення карантинних обмежень і розповів про плани спільних рейдів із Нацполіцією. Про це йшлося у програмі “Право на владу”, пише УНН.
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Кузін каже, що відповідальність за недотримання карантину має бути не єдиним обґрунтуванням або підставою для того, щоб люди почали задумуватися над безпекою..
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“Ми дійсно зараз отримуємо багато інформації про те, що в аеропортах, в місцях масового скупчення люди не дотримуються протиепідемічних вимог. Ми хотіли б залучити представників Національної поліції для спільних показових перевірок, аби трішки підняти рівень самосвідомості населення”, - зауважив Ігор Кузін.
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Нагадаємо
Головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.