Покарання за відсутність маски: у МОЗ анонсували спільні рейди з Нацполіцією

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Кузін каже, що відповідальність за недотримання карантину має бути не єдиним обґрунтуванням або підставою для того, щоб люди почали задумуватися над безпекою..

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“Ми дійсно зараз отримуємо багато інформації про те, що в аеропортах, в місцях масового скупчення люди не дотримуються протиепідемічних вимог. Ми хотіли б залучити представників Національної поліції для спільних показових перевірок, аби трішки підняти рівень самосвідомості населення”, - зауважив Ігор Кузін.

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Нагадаємо

Головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.