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Наказание за отсутствие маски: в Минздраве анонсировали совместные рейды с Нацполицией

Киев  •  УНН

 • 20048 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил, что в Минздраве предусмотрены наказания за нарушение карантинных ограничений и рассказал о планах совместных рейдов с Нацполицией. Об этом шла речь в программе "Право на власть" , пишет УНН.

Детали

Кузин говорит, что ответственность за несоблюдение карантина должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью.

Цитата

“Мы действительно сейчас получаем много информации о том, что в аэропортах, в местах массового скопления люди не соблюдают противоэпидемических требований. Мы хотели бы привлечь представителей Национальной полиции для совместных показательных проверок, чтобы немного поднять уровень самосознания населения”, - отметил Игорь Кузин.

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Напомним

Главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз , что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

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