Наказание за отсутствие маски: в Минздраве анонсировали совместные рейды с Нацполицией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил, что в Минздраве предусмотрены наказания за нарушение карантинных ограничений и рассказал о планах совместных рейдов с Нацполицией. Об этом шла речь в программе "Право на власть" , пишет УНН.
Детали
Кузин говорит, что ответственность за несоблюдение карантина должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью.
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“Мы действительно сейчас получаем много информации о том, что в аэропортах, в местах массового скопления люди не соблюдают противоэпидемических требований. Мы хотели бы привлечь представителей Национальной полиции для совместных показательных проверок, чтобы немного поднять уровень самосознания населения”, - отметил Игорь Кузин.
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Напомним
Главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз , что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.