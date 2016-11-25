В Минздраве подписали меморандум о создании электронной системы здравоохранения

Меморандум предусматривает создание прозрачной электронной системы здравоохранения, которая предусматривает регистрацию врачей и пациентов, что должно улучшить эффективность и отчетность механизма и помочь свести врачей и пациентов для определения диагноза и лечения.

Результатом меморандума должно стать подписание до конца текущего года "дорожной карты" внедрения электронной системы, создания единых, прозрачных и недискриминационных правил доступа к системе, а также базового программного обеспечения, необходимого для запуска реформы.

В подписании меморандума приняли участие и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, глава Государственного агентства по вопросам е-правительства Александр Рыженко, представители общественной инициативы по электронизации здравоохранения и профильных ГП.