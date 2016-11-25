У МОЗ підписали меморандум щодо побудови електронної системи охорони здоров’я

Меморандум передбачає створення прозорої електронної системи охорони здоров’я, яка передбачає реєстрацію лікарів та пацієнтів, що має покращити ефективність та звітність механізму і допомогти звести лікарів та пацієнтів для визначення діагнозу та лікування.

Результатом меморандуму має стати підписання до кінця поточного року “дорожньої карти” впровадження електронної системи, створення єдиних, прозорих і недискримінаційних правил доступу до системи, а також базового програмного забезпечення, необхідного для запуску реформи.

У підписанні меморандуму взяли участь в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун, заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, голова Державного агентства з питань е-урядування Олександр Риженко, представники публічної ініціативи з електронізації сфери охорони здоров’я та профільних ДП.