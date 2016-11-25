У МОЗ підписали меморандум щодо побудови електронної системи охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні у Міністерстві охорони здоров'я України відбулось підписання меморандуму щодо намірів співпраці у побудові прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров'я, передає кореспондент УНН.
Меморандум передбачає створення прозорої електронної системи охорони здоров’я, яка передбачає реєстрацію лікарів та пацієнтів, що має покращити ефективність та звітність механізму і допомогти звести лікарів та пацієнтів для визначення діагнозу та лікування.
Результатом меморандуму має стати підписання до кінця поточного року “дорожньої карти” впровадження електронної системи, створення єдиних, прозорих і недискримінаційних правил доступу до системи, а також базового програмного забезпечення, необхідного для запуску реформи.
У підписанні меморандуму взяли участь в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун, заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, голова Державного агентства з питань е-урядування Олександр Риженко, представники публічної ініціативи з електронізації сфери охорони здоров’я та профільних ДП.