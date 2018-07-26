В Минздраве не настаивают на конечной утилизации медотходов

После выхода нескольких публикаций о том, что медучреждения столицы отдают опасные отходам посредникам, которые не имеют прав на их обезвреживание — УНН обратился в Минздрав для разъяснений.

В ведомстве сообщили, что все медучреждения ориентированы на соблюдение утвержденных санитарно-противоэпидемических правил и норм обращения с опасными отходами. Эти Правила были утверждены в августе 2015 года при министре Александре Квиташвили.

В них подробно указано, как нужно обращаться с опасными медотходами различной категории. Однако, ссылки на то, что они в обязательном порядке должны быть переданы утилизаторам — нет.

К примеру, в разделе об обращении с медотходами категории В, а это использованные иголки, шприцы, лезвия и прочее — сказано, что они должны передаваться “предприятиям, которые имеют лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами и имеют соответствующее сертифицированное оборудование”.

Однако лицензии на обращение с опасными отходами выдаются не только утилизаторам, но и компаниям, которые занимаются исключительно их перевозкой.

Во втором случае, контролировать обезвреживание опасных отходов крайне сложно, говорят эксперты — поэтому, просят организаторов тендеров быть более ответственными.

“Любой организатор закупки может выставлять свои условия тендера. Существуют компании, которые четко указывают, что к закупке допускаются только те предприятия, которые имеют собственную материально-техническую базу (МТБ). Но в законе (ЗУ „О публичных закупках“ — ред.) есть лазейки, через которые можно обжаловать условия тендера как такие, что были не конкурентны, например.

Поэтому Ассоциация уже давно выступает за то, чтобы на рынке опасных отходов вообще не было фирм-посредников. Такие компании — это щель для злоупотреблений, махинаций, их надо просто закрыть”, — отметил председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.