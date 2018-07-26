У МОЗ не наполягають на кінцевій утилізації медвідходів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я про утилізацію небезпечних медичних відходів не передбачає контроль за кінцевим етапом їх знешкодження. Це випливає з відповіді відомства і тих нормативних актів, якими вони керуються, передає УНН.
Після виходу кількох публікацій про те, що медзаклади столиці віддають небезпечні відходів посередникам, які не мають прав на їх знешкодження - УНН звернувся в МОЗ для роз'яснень.
У відомстві повідомили, що всі медустанови орієнтовані на дотримання затверджених санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з небезпечними відходами. Ці Правила були затверджені в серпні 2015 року за часів міністра Олександра Квіташвілі.
У них детально зазначено, як потрібно поводитися з небезпечними медвідходами різної категорії. Однак, посилання на те, що вони в обов'язковому порядку повинні бути передані утилізаторам - немає.
Наприклад, в розділі про поводження з медвідходами категорії В, а це використані голки, шприци, леза та інше - сказано, що вони повинні передаватися "підприємствам, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання".
Однак ліцензії на поводження з небезпечними відходами видаються не тільки утилізаторам, але і компаніям, які займаються виключно їх перевезенням.
У другому випадку, контролювати знешкодження небезпечних відходів вкрай складно, кажуть експерти - тому, просять організаторів тендерів бути більш відповідальними.
"Будь-який організатор закупівлі може виставляти свої умови тендера. Існують компанії, які чітко вказують, що до закупівлі допускаються тільки ті підприємства, які мають власну матеріально-технічну базу (МТБ). Але в законі (ЗУ "Про державні закупівлі" - ред.) є лазівки, через які можна оскаржити умови тендера як такі, що були не конкурентні, наприклад.
Тому Асоціація вже давно виступає за те, щоб на ринку небезпечних відходів взагалі не було фірм-посередників. Такі компанії - це щілина для зловживань, махінацій, їх треба просто закрити", - зазначив голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров.