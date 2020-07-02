В Минздраве назвали суммы штрафов за пребывание без маски в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Кабинет министров Украины предлагает штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан в 170-255 грн, а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина - 3400-5100 грн. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неносение масок... Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170-ти до 255 грн. Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений, или магазинов, если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн", - рассказал Степанов.
Напомним, Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах.