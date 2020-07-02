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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 52581 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 121770 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124011 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103014 просмотра

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В Минздраве назвали суммы штрафов за пребывание без маски в общественных местах

В Минздраве назвали суммы штрафов за пребывание без маски в общественных местах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Кабинет министров Украины предлагает штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан в 170-255 грн, а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина - 3400-5100 грн. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неносение масок... Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170-ти до 255 грн. Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений, или магазинов, если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн", - рассказал Степанов.

Напомним, Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах.

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