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Кабмін встановив штрафи за перебування без маски у публічних місцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів встановив штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок. Відповідне рішення було підтримано під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України — відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення, і окремо — відповідальність юридичних осіб: власників відповідних будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок”, — сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр зазначив, що встановлюють відповідальність за це відповідно в кодексі про адміністративне правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

“Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі — по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами порушення карантину. Для юридичних осіб суми великі — від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян”, — повідомив Малюська.

Так, урядовці одностайно підтримали пропозицію, що озвучив міністр.

Нагадаємо, що в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19, за добу — понад 600.

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