Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

“Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников соответствующих зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок”, — сказал министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что устанавливают ответственность за это соответственно в кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

“Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие — по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина. Для юридических лиц суммы большие — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан”, — сообщил Малюська.

Так, чиновники единодушно поддержали предложение, что озвучил министр.

Напомним, что в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19, за сутки — более 600.

Украинские Национальные Новости

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