У МОЗ назвали суми штрафів за перебування без маски у публічних місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 грн, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину – 3400-5100 грн. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Вчора на засіданні уряду був схвалений законопроект, який буде передано до Верховної Ради, щодо внесення змін у Кодекс про адміністративні порушення. Він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок... Для фізичних осіб передбачено штрафи від 170-ти до 255 грн. Для власників закладів харчування, спортивних закладів, або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог й не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях, штраф буде складати від 3 400 грн до 5 100 грн”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, Кабмін встановив штрафи за перебування без маски у публічних місцях.