У МОЗ назвали суми штрафів за перебування без маски у публічних місцях

“Вчора на засіданні уряду був схвалений законопроект, який буде передано до Верховної Ради, щодо внесення змін у Кодекс про адміністративні порушення. Він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок... Для фізичних осіб передбачено штрафи від 170-ти до 255 грн. Для власників закладів харчування, спортивних закладів, або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог й не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях, штраф буде складати від 3 400 грн до 5 100 грн”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, Кабмін встановив штрафи за перебування без маски у публічних місцях.



