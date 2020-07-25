В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) Зарегистрировано в Киеве - 129, Ровенской области - 143, Львовской области - 114, Одесской области - 97 и Ивано-Франковской области - 85", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что очень большое количество новых случаев COVID-19 в сутки - 1106.

"Это почти рекорд, который есть в Украине. Также очень большое количество людей, которые госпитализируются - 205 человек, которым нужна помощь именно в условиях стационара, в больнице. Это люди, которые имеют среднюю тяжесть, или тяжелое течение болезни", - добавил Максим Степанов.

По данным Telegram-канала МЗ "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 тыс. 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1106 новых случаев. Всего проведено 951 тыс. 82 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 611 пациентов.

В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 2512 случаев;
Волынская область - 3503 случая;
Днепропетровская область - 1317 случаев;
Донецкая область - 842 случая;
Житомирская область - 1691 случай;
Закарпатская область - 4774 случая;
Запорожская область - 725 случаев;
Ивано-Франковская область - 3937 случаев;
Кировоградская область - 690 случаев;
г. Киев - 7525 случаев;
Киевская область - 3461 случай;
Львовская область - 8702 случая;
Луганская область - 119 случаев;
Николаевская область - 539 случаев;
Одесская область - 2846 случаев;
Полтавская область - 388 случаев;
Ровенская область - 5542 случая;
Сумская область - 411 случаев;
Тернопольская область - 2672 случая;
Харьковская область - 3342 случая;
Херсонская область - 219 случаев;
Хмельницкая область - 1037 случаев;
Черновицкая область - 5548 случаев;
Черкасская область - 897 случаев;
Черниговская область - 690 случаев.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.

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