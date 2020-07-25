У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Рівненській, Львівській та Одеській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 129, Рівненській області - 143, Львівській області - 114, Одеській області - 97 та Івано-Франківській області - 85", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що дуже велика кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1106.
“Це майже рекорд, який є в Україні. Також дуже велика кількість людей, які госпіталізуються - 205 людей, яким потрібна допомога саме в умовах стаціонару, в лікарні. Це люди, які мають середню важкість, або важкий перебіг хвороби”,- додав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні виявлено 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 тис. 497 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1106 нових випадків. Загалом проведено 951 тис. 82 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 611 пацієнтів.
Загалом випадки виявлено:
Вінницька область — 2512 випадків;
Волинська область — 3503 випадки;
Дніпропетровська область — 1317 випадків;
Донецька область — 842 випадки;
Житомирська область — 1691 випадок;
Закарпатська область — 4774 випадки;
Запорізька область — 725 випадків;
Івано-Франківська область — 3937 випадків;
Кіровоградська область — 690 випадків;
м. Київ — 7525 випадків;
Київська область — 3461 випадок;
Львівська область — 8702 випадки;
Луганська область — 119 випадків;
Миколаївська область — 539 випадків;
Одеська область — 2846 випадків;
Полтавська область — 388 випадків;
Рівненська область — 5542 випадки;
Сумська область — 411 випадків;
Тернопільська область — 2672 випадки;
Харківська область — 3342 випадки;
Херсонська область — 219 випадків;
Хмельницька область — 1037 випадків;
Чернівецька область — 5548 випадків;
Черкаська область — 897 випадків;
Чернігівська область — 690 випадків.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 106.