Борьба с коронавирусом: подготовили проект приказа Минздрава относительно принудительной госпитализации

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104044 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106726 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108675 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107363 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116761 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105940 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131676 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Борьба с коронавирусом: подготовили проект приказа Минздрава относительно принудительной госпитализации

Борьба с коронавирусом: подготовили проект приказа Минздрава относительно принудительной госпитализации

Киев  •  УНН

 • 18037 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Минздраве разработали проект приказа о принудительной госпитализации и проект рекомендаций по вскрытию тела человека с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Центра общественного здоровья.

Так, в период с 16 по 22 марта специалистами Центра общественного здоровья Украины:

- разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача Украины;

- обеспечено предоставление лицам, которые возвращаются в Украину, бланков информированного согласия на обработку персональной информации и памятках о самоизоляции;

- доставлены к самолету в Милан для эвакуации граждан Украины экспресс-тесты на COVID-19 для исследования пассажиров;

- обеспечено координацию выполнения дезинфекции самолета из Милана;

- направлено в Минздрав предложения по нормативному урегулированию обмена персональными данными в интересах национальной безопасности Украины;

- наработан проект приказа Минздрава Украины о принудительной госпитализации;

- наработан проект рекомендаций по вскрытию тел людей, умерших от COVID-19;

- внесены изменения в Рекомендации для врачей первичной медицинской помощи при обращении лица с подозрением на COVID-19 и др.

Напомним, в Минздраве украинцам напомнили, что стоит держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и обращаться к врачу при первых признаках COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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