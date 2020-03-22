Боротьба з коронавірусом: підготували проект наказу МОЗ щодо примусової госпіталізації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У МОЗ напрацювали проект наказу щодо примусової госпіталізації і проект рекомендацій щодо розтину тіла людини з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Центру громадського здоров'я.
Так, у період із 16 до 22 березня фахівцями Центру громадського здоров'я України:
- розроблено проект постанови Головного державного санітарного лікаря України;
- забезпечено надання особам, які повертаються до України, бланків інформованої згоди на обробку персональної інформації та пам’яток про самоізоляцію;
- доставлено до літака в Мілан для евакуації громадян України експрес-тести на COVID-19 для дослідження пасажирів;
- забезпечено координацію виконання дезінфекції літака з Мілана;
- направлено до МОЗ пропозиції щодо нормативного врегулювання обміну персональними даними в інтересах національної безпеки України;
- напрацьовано проєкт наказу МОЗ України про примусову госпіталізацію;
- напрацьовано проект рекомендацій щодо розтину тіла осіб, померлих від COVID-19;
- внесено зміни до Рекомендацій для лікарів первинної медичної допомоги при зверненні особи із підозрою на COVID-19 та ін.
Нагадаємо, у МОЗ українцям нагадали, що варто тримати соціальну дистанцію, користуватися антисептиками і звератися до лікаря при перших ознаках COVID-19.