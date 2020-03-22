У МОЗ нагадали правила профілактики для населення в період пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українцям нагадали, що варто тримати соціальну дистанцію, користуватися антисептиками і звератися до лікаря при перших ознаках COVID-19. Правила профілактики нагадав на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Я наголошую, основні правила профілактики це: соціальна певна дистанція, спілкуватися один з одним не менше ніж на 1,5 – 2 м, мити руки, обробляти руки антисептиком і зменшити мобільність", - сказав Ляшко.
Також він нагадав, що при перших ознаках хвороби треба звертатися до лікаря, в першу чергу в телефонному режимі, оскільки заклади охорони здоров'я можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні наразі зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відтак, з вечора 21 березня кількість хворих не збільшилася.